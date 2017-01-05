В Украину поступила первая партия азербайджанской нефти

05.01.2017, 15:12

Укртатнафта готовится принять на переработку азербайджанскую легкую нефть - партия Azeri Light в количестве 80 тыс. тонн уже прибыла в Украину в последних числах декабря и будет поставлена для переработки на Кременчугский НПЗ.

Как сообщает пресс-служба компании, в целом планируется, что общий объем таких поставок на ПАО Укртатнафта в 2017 году достигнет 1,3 млн. тонн.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря договоренностям между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ, сказано в сообщении компании.

Поставщиком нефтяного сырья выступает государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. С октября прошлого года SOCAR уже осуществляет поставки иранского газового конденсата на ПАО "Укртатнафта". В 2016 году благодаря реализации общего проекта по диверсификации поставок энергоресурсов Укртатнафта уже увеличила переработку на 11%, а в предыдущих планах компании - увеличение переработки более чем на 41%.

"Благодаря реализации проекта не только увеличится загрузка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, но и возрастут объемы прокачки нефти по системе нефтепроводов ОАО "Укртранснафта". Все это будет способствовать росту украинской экономики и увеличению налоговых поступлений в госбюджет. Также благодаря поставкам на Кременчугский НПЗ нефтяного сырья с низким содержанием серы и использованию современных технологий ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить производство высококачественных нефтепродуктов и осуществить полный переход на производство топлива, соответствующего параметрам стандарта Евро-5", - отмечают в компании. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.