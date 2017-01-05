В Японии тунец весом 212 кг продали за $600 тысяч

05.01.2017, 16:03

В Японии на знаменитом рыбном аукционе Цукидзи установлен промежуточный рекорд: там был продан голубой тунец весом 212 килограмм. Рыба обошлась покупателю в $630 тысяч.

Приобрел ее хозяин крупной токийской сети ресторанов Sushi zanmai. Он же выкупал самых больших тунцов и в предыдущие три года.

Известно, что тунец-рекордсмен был выловлен в Тихом океане неподалеку от порта Ома в префектуре Аомори.

Аукцион по продаже самого большого голубого тунца - традиционный ритуал на первых в наступающем году рыбных торгах в Японии. Токийские рестораторы стремятся приобрести самую большую рыбу в рекламных целях.

Абсолютный рекорд был поставлен в 2013 году, когда на аукционе Цукидзи за $1,75 млн. был продан голубой тунец весом 222 килограмма. Об этом сообщает Euronews.