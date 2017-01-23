В Австралии в музее выставил самый чистый в мире необработанный опал

23.01.2017, 17:22

Самый чистый в мире необработанный опал "Пламя Австралии" выставили на обозрение в Южноавстралийском музее в Аделаиде.

Благородный опал, который был найден в 1946 году, почти не выставлялся на публике и большую часть времени хранился в специальном охраняемом сейфе.

Стоимость камня весом 998 граммов составляет примерно $680 тысяч.

Две отполированные поверхности опала играют множеством цветов - от желтого и зеленого до красного.

По словам директора Южноавстралийского музея Брайана Олдмена, это очень редкий камень. "Опал такого качества может быть создан лишь в определенных климатических условиях", - сказал он.

Миллионы лет назад внутреннее море в Австралии испарилось, это и создало особые условия для появления опала, пояснил Олдмен.

Горнодобытчик Уолтер Бертрам нашел редкий опал около города Кубер-Педи в Австралии. Его семья зарабатывала на жизнь торговлей опалами, но "Пламя Австралии" она решила сохранить для будущих поколений австралийцев.

Сын Бертрама Алан пояснил, что семья выполняет волю умершего отца и собирается сохранить камень "как превосходный образец светлого опала из Южной Австралии". Об этом сообщает ВВС.