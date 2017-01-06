На похороны политика в Тайване пригласили 50 стриптизерш

06.01.2017, 15:44

Похороны в Тайване с участием 50 стриптизерш стали самой обсуждаемой темой недели в китайском интернете. 5 января в городе Чиаи на юге провинции хоронили умершего в прошлом месяце местного политического деятеля Тунга Сыана. По сети распространилось видео похоронной процессии с полуголыми танцовщицами на крышах джипов.

Семья покойного объяснила, что Тунга Сыан был очень жизнелюбивым человеком и умел получать удовольствия от жизни. Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой его черте, сообщает местная пресса.

Процессия состояла из разноцветных джипов, из которых неслась громкая музыка. За ними шли барабанщики и маршировал специальный танцевальный коллектив. Приглашенные актеры были одеты в костюмы божеств и гигантских кукол. Такой красочной процессии тихий провинциальный городок не видел никогда, пишут местные СМИ.

Тунга Сыан занимался политикой несколько десятилетий, а в последние годы возглавлял местный совет. Он был очень популярной фигурой в политических кругах Тайваня. Он умер в 76 лет от болезни, название которой не уточняется.

Видео с похорон разошлись по китайскому интернету и активно обсуждается в местной социальной сети Weibo. Многие пользователи похвалили семью умершего за красочное представление, порадовавшее жителей города.

Участие танцоров и даже стриптизеров в похоронах - не такая уж необычная практика в некоторых слоях тайваньского общества, которые придерживаются языческих обрядов и верят в то, что духов необходимо развлекать. Об этом сообщает ВВС.