Японские ученые установили, что кошки не глупее собак

25.01.2017, 14:31

Японские ученые установили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны.

В исследовании приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например, поедание любимого лакомства. Подобного рода способности среди животных имеют и собаки - это называется эпизодической памятью.

Люди часто пытаются сознательно восстановить в памяти события прошлого, например, что они ели на завтрак, как прошел их первый день на работе или, скажем, семейное торжество. Эти воспоминания уникальны, поскольку связаны с конкретным восприятием этих событий каждым отдельным человеком.

Как объясняет психолог Киотского университета Саха Такаги, кошки, как и собаки, также вспоминают какие-то конкретные события, что заставляет предположить, что их эпизодическая память схожа с человеческой. "Эпизодическая память рассматривается как часть самоаналитической функции сознания, и наше исследование может указывать на ее присутствие у кошек, - сказала Такаги. - Интересно также предположить, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями так же, как люди".

В ходе исследования в университете Киото ученые проверяли способность кошек вспомнить по прошествии 15 минут, из какой миски они только что ели, а из какой нет. Они обнаружили, что кошки могут вспомнить специфическую информацию относительно своих мисок, то есть "где" и "что" они ели, а это говорит о наличии эпизодической памяти.

Исследователи предполагают, что кошки могут помнить пережитое в течение более долгого времени, а также не уступают собакам по части разных умственных испытаний, например, распознавания человеческих жестов, эмоций и выражения лица.

По словам Сахи Такаги, это исследование может иметь и практическое применение. "Чем лучше мы сможем понять кошек, тем лучше будут развиваться отношения кошек с людьми", - полагает она.

Та же самая группа ученых из университета Киото ранее проводила схожие тесты с собаками, которые также показали наличие у этих животных эпизодической памяти.

В прошлом году венгерские ученые пришли к выводу, что собаки способны вспоминать действия своих хозяев, даже без особых на то побуждений. Об этом сообщает ВВС.