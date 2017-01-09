Астрономы наблюдали падение комет на далекую звезду

09.01.2017, 14:22

Космический телескоп Hubble зафиксировал падение экзокомет в атмосферу молодой звезды HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли.

Об этом сообщает Naked Science. "Звезда была окружена довольно плотным газопылевым облаком, которое скрывало их. HD 172555 стала третьей далекой звездной системой, в которой обнаружены экзокометы - и все они весьма молоды, менее 40 млн лет", - отмечается в сообщении.

"То, что мы видим такие падающие на звезду кометы и в Солнечной системе, и в трех далеких звездных системах, означает, что это вполне обычное дело. Пик такой активности приходится на ранний, "тинейджерский" возраст звезды. Наблюдая ее, мы можем видеть то, что происходило в те годы с нашей Солнечной", - сказала астроном Кэрол Грейди.

Звезда HD 172555 относится к движущейся группе звезд Беты Живописца, и несколько предыдущих наблюдений экзокомет были также сделаны на участниках этой группы, в том числе и самой Беты Живописца.

По мнению астрономов, падение комет на HD 172555 может указывать на наличие в ее системе пока неизвестной планеты-гиганта, притяжение которой нарушает траектории движения комет.

8 января сообщалось, что в 2022 году можно будет увидеть на ночном небосводе рождение новой звезды. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.