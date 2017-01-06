Доклад спецслужб США о кибератаках вызвал распродажу российских акций

06.01.2017, 11:24

Биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями российских компаний, стали нести потери из-за начала распродажи ценных бумаг в их портфелях после заявления Национальной разведки США о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет MarketWatch.

По данным издания, активы фонда VanEck Vectors Russia ETF подешевели на 1,4%. За 5 января фонд продал 5,6 миллиона акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 миллиона акций. Кроме того, активы iShares MSCI Russia Capped ETF потеряли в цене 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер 5 января заявил, что на следующей неделе будет опубликован доклад, раскрывающий причины, по которым Президент России Владимир Путин решил вмешаться в американские выборы. Об этом сообщает телеканал "Дождь".