В Украине ожидается осложнение погодных условий

06.01.2017, 15:21

По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

Утром и днем 6 января в северных районах Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 30-50 дм, медленное обледенение судов. В г. Киев и области в ближайшие два часа и до конца суток 6 января порывы ветра 15-20 м/с, метели.

В Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.

9 января 2017 года ослабление и прекращение опасных явлений.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11- 16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

Инф. УкрГМЦ.