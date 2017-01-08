08.01.2017, 11:16

Германия не ведет подсчет потерь от санкций между ЕС и Россией и не комментирует подсчеты других. Так в правительстве ответили на данные австрийских экономистов, оценивших убытки в 400 тысяч рабочих мест.

"У нас нет своих таких подсчетов, а подсчеты институтов других стран я комментировать не могу", - заявила в Берлине представитель министерства экономики Германии, отвечая на вопрос DW о новом исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO). Похоже отреагировал и представитель федерального министерства труда: "Мы таких подсчетов не ведем... Я не могу оценить качество этого исследования и относился бы к этим цифрам осторожно". В немецких СМИ данные из Вены пока прошли незамеченными.

О новом исследовании WIFO, проведенном по заказу Минэкономики Австрии, сообщила накануне австрийская газета Der Standard. По ее данным, экономисты оценили потери Европейского Союза от введенных им из-за действий России в Украине санкций против Москвы и от ответных санкций РФ в 2015 году в 17,6 миллиарда евро. "Это привело к потере почти 400 тысяч рабочих мест", - написала газета.

Издание приводит данные по разным странам, согласно которым, больше всего от санкций пострадала экономика Германии: потери ВВП составили более шести миллиардов евро, или, по другой оценке, - около 97 тысяч рабочих мест. По потерям ВВП в первой "пятерке" после Германии с большим отрывом следуют Франция, Польша, Италия и Чехия. По количеству утраченных рабочих мест порядок другой: Германия чуть опережает Польшу, а за ними с большим отрывом идут Чехия, Франция и Италия.

Как отмечает Der Standard, экономистам из WIFO впервые удалось отделить последствия санкций от других факторов, в первую очередь - снижения мировых цен на нефть. Введение экономических санкций летом 2014 года совпало с началом резкого падения цен на энергоносители, что затрудняло экономистам в разных странах подсчет ущерба.

Экономисты WIFO пришли к выводу, что основная причина экономических потерь в торговле с РФ со стороны Евросоюза - ухудшение ситуации в экономике самой России, в том числе - девальвация рубля, а на долю санкций приходится лишь 44%.

Ранее с похожей оценкой выступил Центр изучения европейской политики в Брюсселе (CEPS). В опубликованном в июле 2016 года исследовании эксперты центра пришли к выводу, что санкции мало отразились на экономике ЕС, а обвальное снижение экспорта в Россию связано, прежде всего, с рецессией в российской экономике.

Восточный комитет немецкой экономики, организация, лоббирующая интересы немецкого бизнеса и выступающая за отмену санкций, приводит несколько другие данные. Глава организации Вольфганг Бюхеле в статье для газеты деловых кругов Handelsblatt в конце ноября сослался на оценки экономистов из университетов Бремена и Лейпцига. По их данным, в 2014 и 2015 годах общие потери производства в Германии от санкций в отношении России составили "13,5 миллиардов евро, что соответствует потере 60 тысяч рабочих мест".

В самой России называют разные данные об ущербе от европейских санкций. Замминистра экономического развития Алексей Лихачев по предварительным итогам 2015 года озвучил цифру в 25 миллиардов евро или полтора процентных пункта ВВП. Потери стран ЕС, по оценкам Лихачева, составили вдвое больше - 50 миллиардов евро.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин в октябре 2016 года оценил ежегодные потери российской экономики от санкций ЕС в пределах "от 0,8% до одного процента недополученного роста ВВП". Об этом сообщает Deutsche Welle.