Порошенко назвал шесть книг, которые поразили его в 2016 году

08.01.2017, 13:08

Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые поразили его в прошлом году и которые, по его мнению, достойны внимания. Об этом он написал в своемуTwitter.

Это - "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, Secondhand time Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" и "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяны Филевской.



Президент также приводит несколько цитат из этих книг. В частности, и из книги лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич: "Никто нас не учил, как быть свободными. Нас только учили, как умирать за свободу". Об этом сообщает ВВС Украина.