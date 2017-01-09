Венесуэла: минимальная зарплата повышается на 50% из-за инфляции

09.01.2017, 10:59

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении на 50% минимальной заработной платы в стране. Это уже пятое повышение минимальной зарплаты за последний год.

Этот шаг направлен на то, чтобы помочь жителям страны в условиях продолжающегося роста цен. МВФ оценивает инфляцию в стране за год в 500%, называя ее самой большой в мире.

Оппозиция винит Мадуро в экономических проблемах в богатой нефтью стране. Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.

Причиной кризиса противники социалиста Мадуро считают его крайне неэффективную политику. Оппозиция требует проведения референдума об отставке президента.

Контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы с тем, чтобы они блокировали проведение референдума об отставке главы государства.

Правительство и Верховный суд страны, которые полностью контролируются сторонниками Мадуро, до сих пор успешно срывали любые законодательные инициативы оппозиционно настроенного парламента. Об этом сообщает BBC Русская служба.