Госкино Украины запретило новый российский сериал

10.01.2017, 13:52

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрацию телесериала "Отель Элион" (реж. А. Федотов, А. Маслов).

Как сообщает пресс-служба Госкино, решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины о кинематографии.

Согласно этим документам, в Украине запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, даже если они не содержат популяризации или пропаганды органов государства- агрессора и их отдельных действий, которые произведены и/или впервые обнародованы (демонстрируются) после 1 января 2014 года.

"Отель Элион" - сериал совместного российско-украинского производства, премьера состоялась осенью 2016 года. Он является спин-оффом ситкома "Кухня", откуда в новый сериал перешли многие главные герои. Одну из ролей в "Отеле" исполнила телеведущая Ольга Фреймут.

С начала года это уже второй запрещенный в Украине сериал - ранее лицензию отобрали у сериала "Человеческий фактор". В ноябре 2016 года Госкино запретило показывать семь российских сериалов, по жалобам граждан была отменена госрегистрация сериала "Недотрога". В октябре был запрещен российско-украинский сериал с Гошей Куценко "Последний коп", пять сериалов и четыре фильма российского производства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.