Кистион: Украина сможет отказаться от импорта газа

11.01.2017, 16:02

Благодаря реализации Концепции развития газодобывающей отрасли до 2020 года Украина сможет полностью обеспечить потребность в природном газе. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время эфира на Espreso.tv.

В частности, он отметил, конечная цель Концепции - добыча 27 млрд. кубометров отечественного газа - является вполне реальной.

"Задачи, предусмотренные Концепцией, - абсолютно реальные. Мы просчитали, Украине необходимо где-то около 27 млрд кубических метров газа", - отметил он. При этом, по его словам, большую часть добычи должна обеспечить государственная компания "Укргаздобыча", а остальную - другие предприятия.

"Мы просчитали, что при тех же капитальных затратах, которые может обеспечить компания "Укргаздобыча", нам будет достаточно для того, чтобы повысить добычу украинского газа в рамках "Укргаздобыча" до 2020 года до уровня не менее 20 млрд. кубометров природного газа в год. 7 млрд. - это газ, который будет добываться другими компаниями различных форм собственности", - пояснил вице-премьер-министр.

"Это абсолютно реальные показатели. Над этим нужно работать", - добавил Владимир Кистион.

Он также согласился с предположением ведущей о том, что после 2020 года Украина сможет отказаться от импорта газа вообще.

"Я абсолютно убежден в этой позиции", - отметил Владимир Кистион.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.