Экономика Германии выросла в 2016 году почти на 2%

12.01.2017, 15:20

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырос в 2016 году на 1,9%. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава Федерального статистического ведомства Дитер Заррайтер.

"Немецкая экономика продолжает расти", - сообщил он. В 2015 году рост ВВП составил 1,7%.

Причины роста лежат в благоприятных внутриэкономических показателях: расходы на личное потребление жителей Германии выросли на 2,0%, а госрасходы - на 4,2%. Эксперты связывают увеличение расходов с увеличением числа прибывающих в страну мигрантов.

Бюджет ФРГ также по итогам года демонстрирует профицит - на 6,2 миллиарда евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сегодня выступил с предложением использовать его для уменьшения государственного долга. Только федеральный долг Германии превышает 1,2 триллиона евро. "Сейчас неподходящее время ни для дискуссий о снижении налогов, ни о других "подарках", - отметил Шойбле. Об этом сообщает Deutsche Welle.