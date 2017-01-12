Французская компания Engie начала поставки газа в Украину

12.01.2017, 15:56

Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал импортировать голубое топливо в Украину. За первую декаду нового года в украинскую газотранспортную систему уже поступило 3,9 млн. кубометров газа, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Согласно представленной номинации от компании Engie, ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн. кубометров. Газ импортируется с территории Польши через ГИС Германович.

Во второй декаде декабря компания ENGIE успешно провела тестовые поставки природного газа.

ОАО "Укртрансгаз" и компания Engie подписали договоры на транспортировку и хранение природного газа в Украине в ноябре 2016 года.

Engie - одна из крупнейших энергетических компаний Европы с годовым оборотом около 70 млрд. евро

Ранее сообщалось, что Украина открыла свой газовый рынок европейским поставщикам, на сегодня уже подписаны три договора на транспортировку и хранение природного газа в украинских хранилищах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.