Марина Порошенко посетила столичную инклюзивную школу No 168

13.01.2017, 15:18

На праздник Маланки, 13 января, супруга Президента Украины Марина Порошенко посетила инклюзивный учебное заведение - школу I-III ступеней No168 Киева, воспитанники которой спели щедривки и поздравили госпожу Марину накануне Щедрого Вечера Старого Нового года.



Согласно древнему народному обряду школьники исполнили легендарный "Щедрик".

Всемирно известной композиции этого года исполняется 100 лет. Вместе с праздничными песнями звучали пожелания мира и счастья для Украины. Как и полагается, Марина Порошенко наградила щедрувальникив сладкими подарками, пожелала им солнечного детства и веры в светлое будущее родного государства.



Супруга Президента также ознакомилась с условиями и функционированием инклюзивной образовательной среды в школе. Это учебное заведение стало одним из первых, где в 2000 году начали объединять в одном классе детей, разных по состоянию здоровья и образовательными потребностями.



На сегодня в школе учится 94 ребенка с особенностями развития. Это самый большой показатель охвата инклюзивным обучением в общеобразовательных учебных заведениях Украины. За 17 лет школа наработала бесценный опыт внедрения инклюзивного образования и сформировала практическую базу рекомендаций по обеспечению широкого спектра необходимых услуг в соответствии с образовательными потребностями детей с инвалидностью.



Жена главы государства пообщалась с педагогическим коллективом и учениками заведения, осмотрела кабинет сенсорной интеграции и тренажерный зал, а также посетила урок из лего-конструирования, математики с использованием нетбуков и индивидуальное занятие с логопедом.



По словам Марины Порошенко, эта школа - прогрессивное учебное заведение, где создана атмосфера взаимоуважения, взаимопонимания между всеми участниками инклюзивного учебного процесса - педагогами, детьми и родителями, что должно быть примером для всех общеобразовательных школ Украины.

Инф. официального сайта Президента Украины.