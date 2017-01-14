Члены Американского ПЕН-центра поддержали российских писателей

14.01.2017, 15:55

Члены Американского ПЕН-центра высказались в поддержку коллег из российского отделения международной неправительственной организации профессиональных литераторов, исключенными из организации или покинувшими ее в знак протеста. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Pen America.

"Американский ПЕН-центр выражает солидарность с российскими писателями, которые разделяют наши идеалы и идеалы хартии ПЕН-клуба по активной защите свободы слова и других прав человека, а также с беспокойством следит за недавними событиями, заставившими видных членов Русского ПЕН-центра выйти из его состава в знак протеста", - подчеркивается в документе, обнародованном 12 января.

По мнению исполнительного директора базирующегося в Нью-Йорке отделения организации Сьюзан Носсел, "сейчас как никогда важно, чтобы американские и российские писатели сплотились для защиты свободы слова, разнообразия мнений и правды". Носсел выразила восхищение писателями из России, которые осознанно встали на защиту "независимости суждений и открытых дискуссий".

10 января вступило в силу принятое исполнительным комитетом организации 28 декабря 2016 года решение об исключении из состава Русского ПЕН-центра одного из основателей сообщества "Диссернет", журналиста Сергея Пархоменко. По его словам, непосредственным поводом для исключения стала его публикация про "позор, который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его начальники принялись публично отказываться от заявления в поддержку Олега Сенцова".

После исключения Пархоменко о своем выходе из состава Русского ПЕН-центра заявили известный российский поэт, публицист и эссеист Лев Рубинштейн, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, поэтесса Ольга Седакова, переводчик и писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и другие.

Члены Русского ПЕН-центра подписали в конце декабря 2016 года обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения в российской колонии. Свои подписи под документом поставили более 60 человек. В ответ пресс-служба ПЕН-центра заявила, что обращение - инициатива "либеральных оппозиционеров", находящихся в конфликте с исполкомом и президентом организации. Об этом сообщает Deutsche Welle.