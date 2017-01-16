Савчук: Украина совершенствует систему "зеленых" тарифов

16.01.2017, 13:47

Сектор электроэнергетики во всем мире быстро развивается, впрочем, по данным International Renewable Energy Agency (IRENA), почти треть жителей мира остается без доступа к нему. Решением является неотложное развитие сферы использования возобновляемых источников энергии.

Для того чтобы обсудить последние тренды развития этой сферы, 15 января IRENA собрало чиновников и бизнесменов за одним круглым столом на тему "Стимулирование использования автономных объектов возобновляемой энергетики: на пути к глобальному доступу к электроэнергии и достижению целей устойчивого развития".

Участие в мероприятии также принял председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, представляя Украину и ее наработки в направлении стимулирования производства и потребления электроэнергии из возобновляемых источников. Как он пояснил, толчком для развития этой сферы в стране стал принятый в 2015 году Закон Украины N514-VIII. Он создал новые выгодные правила игры на рынке возобновляемой энергетики.

"В частности, этим законом "зеленый" тариф привязан к курсу евро вплоть до 2030 года. Установлены "зеленые" тарифы на производство электроэнергии солнечными и ветровыми установками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт. Как только закон начал действовать, количество домохозяйств, которые установили солнечные панели, сразу увеличилось на 40,4%, а еще через квартал - на 84,8%. В прошлом году такая динамика спроса сохранилась. Иначе говоря, сотни владельцев частных домов переходят на чистые источники энергии, становясь менее энергозависимыми", - разъяснил Сергей Савчук и добавил, что все это благодаря выгодному высокому тарифу, за которым домохозяйства могут продавать излишек произведенной электроэнергии государству.

Сергей Савчук подчеркнул: "В целом в Украине около 6,5 млн. частных домохозяйств. Поэтому можно говорить о возможности создания огромного рынка внутреннего потребления солнечных панелей".

Сергей Савчук также отметил и другие введенные законом изменения: отменена "местная" составляющая, увеличен размер "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из биомассы и биогаза до 12,38 евроцента за 1 кВт/ч, учреждена премия за использование оборудования отечественного производства.

В целом этот закон оживил рынок. После реформирования системы "зеленых" тарифов темпы ввода мощностей возобновляемой электроэнергетики в 2016 году начали восстанавливаться. Так, в течение 11 месяцев прошлого года установлено 71 МВт новых мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников. Из них 52 МВт - мощности солнечных электростанций. Ежеквартально на 40-50% увеличивается количество домохозяйств, которые устанавливают солнечные панели, а один из ветропарков уже получил 10-процентную надбавку к "зеленому" тарифу за использование украинского оборудования.

Во время мероприятия председатель Агентства также имел возможность обсудить различные законодательные стимулы использования электроэнергии из чистых источников со своими иностранными коллегами: профессором Джоном Лохедом из Департамента по вопросам стратегий развития бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании и Дэвидом Вортманом из Агентства по вопросам чистых технологий и коммуникаций "eco DWR" Германии.

Кроме того, 14 января председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук принял участие в круглом столе на тему "На пути к экономике на основе возобновляемой энергии: инновации для следующего этапа трансформации сектора электроэнергетики", за которым IRENA собрало чиновников и бизнесменов для того, чтобы обсудить последние тренды развития возобновляемой электроэнергетики.

Подводя итоги, участники мероприятий отметили, что сектор электроэнергетики во всем мире претерпевает изменения. Уже почти треть электроэнергии в мире производится из возобновляемых источников. Однако дальнейшее наращивание мощностей в этой сфере требует внедрения новых технологических, финансовых и законодательных решений.

Инф. Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.