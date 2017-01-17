Гройсман в Чернигове посетил областной педагогический лицей и высшее профессиональное училище бытового обслуживания

17.01.2017, 15:47

В рамках рабочей поездки в Черниговскую область премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Черниговский областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи.

Глава правительства осмотрел учебно-материальную базу учебного заведения, в том числе компьютерный класс, оборудованный в рамках Соглашения между правительством КНР и правительством Украины.

Также Владимир Гройсман посетил Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания. Он осмотрел в учебном заведении классы парикмахерского мастерства, вышивания, портных, закройщиков и класс информационных технологий.

Премьер-министр пообщался с педагогическими коллективами и воспитанниками учебных заведений.

Черниговский областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи создан в 1993 г. в форме лицейских классов на базе Черниговского педагогического института имени Т. Г. Шевченко.

Лицей - учебное заведение III ступени с профильным обучением и допрофессиональной подготовкой, которое работает в режиме школы-интерната.

Обучение в лицее осуществляется по профилям: гуманитарному ("Филология" и "История и правоведение"), биолого-химическому, физико-математическому.

В 2016-2017 учебном году в учреждении обучаются 179 лицеистов из 19 районов области и городов Чернигов, Славутич.

За три последних года 108 лицеистов стали победителями областных олимпиад и областного этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников- членов Малой академии наук, а 11 учеников - победителями финальных этапов Всеукраинских олимпиад.

На базе лицея работает Дистанционная научная школа.

Действуют 6 предметных кабинетов: украинского языка и литературы, математики, английского языка, химии, физики, информатики и информационно- коммуникационных технологий, а также спортивный и читальный залы. Все учебные классы лицея оборудованы интерактивной техникой.

За счет средств образовательной субвенции из государственного бюджета в 2016 г. приобретено оборудование для кабинета английского языка. По Соглашению между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики заведение получило новейшее компьютерное оборудование в количестве 15 единиц.

5 декабря 2014 г. вступило в силу Соглашение между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Министерству образования и науки Украины компьютерного оборудования для образовательных учебных заведений Украины в качестве гуманитарной помощи: 23,5 тыс. компьютеров на общую сумму 90 млн. китайских юаней.

Все персональные компьютеры без предустановленного программного обеспечения были доставлены в г. Киев 22 августа 2016 года.

В сентябре 2016 года правительством Украины было принято решение о перераспределении бюджетных средств Министерства образования и науки Украины и направлении 10 млн. гривен на закупку услуг по установке программного обеспечения на полученные от Правительства КНР компьютеры.

Основная цель МОН - обеспечить полноценное функционирование ПК на лицензионном программном обеспечении, пригодном для использования в учебном процессе; предотвратить установку на ПК пиратского программного обеспечения в школах; обеспечить прозрачное распределение компьютеров между украинскими школами.

В течение октября-декабря 2016 года по результатам проведенных закупок выполнялись работы по установке корпорацией Microsoft на эти ПК лицензионного программного обеспечения (Windows, пакет Office и антивирус Intune).

В декабре 2016 года все компьютеры в соответствии с утвержденным МОН планом распределения были переданы и доставлены в украинские школы через местные департаменты/управления образования.

В целом современными компьютерами из КНР оснащены 2514 учебных заведений во всех областях Украины и городе Киеве.

Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания" было создано в результате слияния и в дальнейшем реорганизации в 2000 г. профессионально- технических училищ N3 и N9, последнее из которых появилось после реорганизации открытого в 1972 г. технического училища N15.

Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания является учебным заведением III аттестационного уровня, которое обеспечивает получение профессионального образования по образовательно-квалификационным уровням "квалифицированный рабочий", "младший специалист", осуществляет переподготовку и повышение квалификации рабочих в соответствии с договорами, заключенными с юридическими и физическими лицами.

Подготовка рабочих кадров осуществляется по государственным и/или региональным заказам на основании договоров, заключенных с предприятиями - потенциальными работодателями региона. Потребность составляет до 250 человек ежегодно.

Училище осуществляет подготовку квалифицированных рабочих следующих профессий: портной, закройщик, парикмахер (парикмахер-модельер), визажист, фотограф, агент по организации туризма, администратор и младших специалистов по направлениям: швейное производство, художественное фотографирование, парикмахерское искусство и декоративная косметика.

В этом учебном году в училище обучаются 515 учеников.

В заведении есть три кабинета информационно-коммуникационных технологий, 20 мастерских, среди которых новейшая фотостудия, 3 парикмахерских мастерских, турагентство, визажная и швейные мастерские.

В рамках реализации пилотного проекта по модернизации подготовки рабочих по профессиям "Швея. Кравец. Закройщик" училище получило швейное оборудование, обновленную версию САПР Julivi на сумму 330 тыс. грн. для подготовки портных, закройщиков.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.