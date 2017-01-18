"Нафтогаз Украины" не будет оплачивать выставленный "Газпромом" счет на $5,3 миллиарда

18.01.2017, 13:42

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать счет российского газового монополиста "Газпрома" на $5,3 миллиарда за отказ покупать у него газ в 2016 году по контракту 2009 года, оспариваемому Украиной в Стокгольмском арбитраже. Об этом говорится в официальном сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на его странице в Facebook.

"Не планируем оплачивать счет от "Газпрома" на сумму $,3 миллиарда за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. "Газпром" ссылается на положение "бери или плати". Наша позиция остается неизменной: арбитраж решит, должно ли применяться это положение", - говорится в сообщении.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа.

Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.

17 января "Газпром" уведомил, что выставил "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет на сумму $5,3 миллиарда за невыборку газа во II-IV кварталах согласно условию "бери или плати".

"Газпром" не впервые выставляет "Нафтогазу" счета, ссылаясь на пункт контракта 2009 года, который, по мнению российской компании, содержит положение "бери или плати". Такие счета ни разу не были приняты к оплате, так как они, по мнению "Нафтогаза", не соответствуют контракту. Кроме того, среди заявленных "Нафтогазом" исковых требований есть требование о признании данного пункта контракта недействительным. Об этом сообщает УНИАН.