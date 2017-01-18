Минприроды и Укргазбанк рассказали о выдаче первого ЭКО-кредита и старте экологической программы по сокращению выбросов

18.01.2017, 15:33

18 января 2017 года состоялась совместная пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака и председателя Правления АБ "Укргазбанк" Кирилла Шевченко на тему "Выдача первого ЭКО-кредита. Старт экологической программы по сокращению выбросов".

Во время пресс-конференции было сообщено о результатах сотрудничества в рамках двустороннего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов и АБ "Укргазбанк" в направлении экологического кредитования и объявлено предприятие, которое первым получило кредит на установку очистного оборудования.

В сентябре прошлого года между Минприроды и АБ "Укргазбанк" было подписано двустороннее рамочное Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Его цель - способствовать кредитованию экологических проектов, что позволит значительно улучшить состояние окружающей среды в Украине. Впервые за 25 лет независимости Украины стартует льготное кредитование государственным банком предприятий-загрязнителей, которое будет способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую среду и позволит взять необратимый курс на сохранение окружающей среды, здоровья и жизни украинцев.

Сейчас некоторые крупные украинские предприятия уже готовы работать по заявленным командой Минприроды новым правилам в части технической модернизации производств и установки оборудования, которое бы уменьшало количество вредных выбросов в атмосферу и их отрицательное влияние на окружающую среду. При таких обстоятельствах Министерство экологии и природных ресурсов, которое формирует государственную политику в вопросах экологической безопасности, охраны атмосферного воздуха и сохранения озонового слоя, заявило о готовности стать поддержкой для бизнеса в направлении сохранения окружающей среды.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что формальный подход к решению вопросов охраны окружающей среды "вылился" для Украины в ряд проблем техногенного характера и рост уровня заболеваний. Причина - решение вопроса охраны окружающей среды в течение последние 25 лет по остаточному принципу.

Остап Семерак подчеркнул, что "обнародованный отчет Всемирной организации здравоохранения констатирует, что экологические проблемы являются причиной возникновения более 100 опаснейших болезней в мире". "Украина тоже оказалась в этом рейтинге как страна с самым высоким уровнем смертности от "грязного воздуха". Наибольший вред окружающей среде наносят предприятия горно-металлургического комплекса и теплоэлектростанции. От их выбросов страдает не только Украина, но и другие государства. Облакам дыма не нужны паспорт и виза - на границе их никто не проверяет. Именно поэтому настало время начать кардинально изменить критическую ситуацию, которая уже стала угрозой экологической безопасности страны", - добавил он.

Предприятие, получившее первый ЭКО-кредит в рамках Соглашения Министерства экологии и природных ресурсов и государственного АБ "Укргазбанк" - одно из крупнейших металлургических предприятий Европы, комбинат ПАО "Запорожсталь", которое традиционно входило в "ТОП-100 загрязнителей" в Украине.

Председатель Правления АБ "Укргазбканк" Кирилл Шевченко убежден, что установка очистных сооружений на предприятии значительно сократит вредные выбросы в воздух и улучшит экологию промышленного региона. В частности, будет проведен демонтаж устаревшего оборудования и монтаж новейшей автоматизированной системы газоочистки, что повысит эффективность очистки побочных продуктов горения доменной печи, при этом выбросы пыли в атмосферу сократятся, как минимум, на 20%, что будет соответствовать современным экологическим нормам.

Председатель Правления АБ "Укргазбанк" Кирилл Шевченко подчеркнул, что "внедрение этого проекта станет первым шагом на пути к реализации целого ряда действий, направленных на повышение энергоэффективности экономики Украины и развитие возобновляемой энергетики". "А главное - совместные усилия и слаженные действия первого в Украине ЭКО-банка и Министерства экологии и природных ресурсов будут способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую среду, ведь от этого, без преувеличения, зависит жизнь каждого украинца", - добавил он.

В свою очередь Остап Семерак заявил, что задекларированный Украиной в начале 90-х принцип "загрязнитель платит" так и не был воплощен в жизнь, подчеркнув, что все европейские страны в течение 30 лет строят свою политику в области охраны окружающей среды именно на нем.

По его словам, "Минприроды будет делать все для того, чтобы помочь украинским предприятиям, бизнесу становиться более экологичными и перейти на "зеленый" путь развития". "Однако мы будем очень требовательными к тем, кто загрязняет. Мы будем жестко контролировать те экологические мероприятия, которые обязаны выполнять предприятия, получая разрешения на выбросы. Мы проверим каждого, кто и сколько загрязняет и как отчитывается. И будем делать это не для того, чтобы ухудшить жизнь бизнеса, а для того, чтобы защищать жизнь и здоровье украинцев", - подчеркнул министр.

По данным Украинского гидрометцентра, в І полугодии 2016 года в 15 городах Украины уровень загрязнения воздуха по комплексному индексу загрязнения атмосферы - (КИЗА) оценивается как высокий в таких городах: Днепр (Днепропетровск), Одесса, Запорожье, Краматорск, Славянск, Каменское (Днепродзержинск), Херсон, Мариуполь, Лисичанск, Киев, Луцк, Николаев, Кривой Рог, Ужгород и Рубежное. Повышенный уровень загрязнения наблюдается в 6 городах (Ровно, Северодонецк, Львов, Кременчуг, Винница, Черкассы). Низкий - в 18 городах Украины (Полтава, Тернополь и др.).

По сравнению с І полугодием 2015 года общий уровень загрязнения по комплексному индексу загрязнения атмосферы - КИЗА вырос с "повышенного" до "высокого" (данные Гидрометцентра). Высокий уровень загрязнения был обусловлен в основном значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, зависших веществ.

Хотя в некоторых регионах, наоборот, фиксируется снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения. Однако уровень загрязнения в таких городах, как Днепр, Донецк, Запорожье, Ивано-Франковск, наоборот, растет.

Инф. Министерства экологии и природных ресурсов Украины.