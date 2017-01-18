Музеи оккупированного Крым подали в апелляцию на решение суда в Амстердаме о скифском золоте

18.01.2017, 16:35

Четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама, который в декабре постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах. Об этом сообщила в Москве сегодня, 18 января, юрист коллегии адвокатов Анастасия Сивицкая, представляющая интересы музеев. По ее словам, заявление было подано 16 января.

Замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова пояснила, что "фактически это означает запуск процедуры апелляции". "Теперь у крымских музеев есть несколько недель для того, чтобы они подали в суд все свои замечания или жалобы на решение окружного суда", - сказала она.

Украинская сторона полагает, что в связи с подачей апелляции на судебное решение о принадлежности скифского золота крымские музеи должны будут оплатить счет за хранение коллекции в Нидерландах, который будет выставлен за период рассмотрения апелляции. Об этом заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица в соцсети Facebook, добавив, что на этом должны настаивать адвокаты Киева.

Окружной суд Нидерландов 14 декабря 2016 года постановил, что оккупированный Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие. Как только артефакты вернутся в Украину, вопрос, кому именно они принадлежат - Украинскому национальному музею или музеям Крыма, - должен будет решить украинский суд.

Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" направили уникальную коллекцию в феврале 2014 года для выставок в Бонн, а затем - в Амстердам. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где было выставлено золото скифов, решил не возвращать экспонаты ни в Киев, ни в Крым, поскольку в марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров.

В сентябре того же года 19 объектов из коллекции киевского Национального музея истории Украины, предоставленные для выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря", были отправлены из Амстердама в Киев. В общей сложности на выставке были представлены 432 экспоната. Об этом сообщает Deutsche Welle.