В Украине выдан первый государственный эко-кредит

19.01.2017, 10:37

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что льготное кредитование государственным банком предприятий-загрязнителей будет способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую природную среду и позволит взять необратимый курс на сохранение окружающей среды, здоровья и жизни украинцев. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

Остап Семерак считает, что формальный подход к решению вопросов охраны окружающей среды "вылился" для Украины в ряд проблем техногенного характера и рост уровня заболеваний. Причина - решение вопроса охраны окружающей среды в течение последних 25 лет по остаточному принципу.

"Обнародованный отчет Всемирной организации здравоохранения констатирует, что экологические проблемы являются причиной возникновения более 100 опаснейших болезней в мире. Украина тоже оказалась в этом рейтинге как страна с самым высоким уровнем смертности от "грязного воздуха". Наибольший вред окружающей среде наносят предприятия горно-металлургического комплекса и теплоэлектростанции. От их выбросов страдает не только Украина, но и другие государства. Облакам дыма не нужны паспорт и виза - на границе их никто не проверяет. Именно поэтому настало время начать кардинально менять критическую ситуацию, которая уже стала угрозой экологической безопасности страны",- отметил министр экологии и природных ресурсов Украины.

Остап Семерак подчеркнул, что задекларированный Украиной в начале 90-х принцип "загрязнитель платит" так и не был воплощен в жизнь, и отметил, что все европейские страны в течение 30 лет строят свою политику в сфере охраны окружающей среды именно на нем. Минприроды, которое формирует государственную политику в вопросах экологической безопасности, охраны атмосферного воздуха и сохранения озонового слоя, готово стать поддержкой для предприятий, которые заявили о готовности работать в направлении технической модернизации производств и установки оборудования, которое бы уменьшало количество вредных выбросов в атмосферу и их отрицательное влияние на окружающую среду.

"Минприроды будет делать все для того, чтобы помочь украинским предприятиям, бизнесу становиться более экологичными и перейти на "зеленый" путь развития. Однако мы будем очень требовательными к тем, кто загрязняет. Мы будем жестко контролировать те экологические мероприятия, которые обязаны выполнять предприятия, получая разрешения на выбросы. Мы проверим каждого, кто и сколько загрязняет и как отчитывается. И будем делать это не для того, чтобы ухудшить жизнь бизнеса, а для того, чтобы защищать жизнь и здоровье украинцев", - подчеркнул Остап Семерак.

В сентябре прошлого года между Минприроды и АБ "Укргазбанк" было подписано двустороннее рамочное Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Его цель - способствовать кредитованию экологических проектов, что поможет значительно улучшить состояние окружающей среды в Украине.

В свою очередь председатель Правления АБ "Укргазбанк" Кирилл Шевченко убежден, что установка очистных сооружений на предприятии значительно сократит вредные выбросы в воздух и улучшит экологию промышленного региона. В частности, будут проведены демонтаж устаревшего оборудования и монтаж новейшей автоматизированной системы газоочистки, что повысит эффективность очистки побочных продуктов горения доменной печи, при этом выбросы пыли в атмосферу сократятся, как минимум, на 20%, что будет соответствовать современным экологическим нормам.

"Внедрение этого проекта станет первым шагом на пути к реализации целого ряда действий, направленных на повышение энергоэффективности экономики Украины и развитие возобновляемой энергетики. А главное - совместные усилия и слаженные действия первого в Украине эко-банка и Министерства экологии и природных ресурсов Украины будут способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую среду, ведь от этого, без преувеличения, зависит жизнь каждого украинца", - отметил Кирилл Шевченко.

Инф. Министерства экологии и природных ресурсов Украины.