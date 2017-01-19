Кистион: Украине необходима Энергетическая стратегия

19.01.2017, 10:49

Проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года должен быть усовершенствован с учетом результатов публичных обсуждений и подан на рассмотрение правительства. На этом акцентировал внимание вице-премьер-министр Владимир Кистион во время обсуждения проекта Энергетической стратегии, который был презентован в Комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"В прошлом году по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана была возобновлена работа по разработке, совершенствованию энергетической стратегии. Принципиальная позиция: Украине нужна Энергетическая стратегия. Энергетика - это основа экономики. Это основа развития нашего валового внутреннего продукта, рост экономики, поступления в бюджет, это уровень жизни наших граждан. Поэтому мы формируем не развитие одной отрасли, а по сути развитие всего государства", - отметил Владимир Кистион.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что цель стратегии - это энергетическая независимость нашего государства. При этом он отметил, что Энергетическая стратегия должна быть основополагающим документом, который будет учитывать изменения, произошедшие в Украине в последнее время, перспективы развития различных отраслей энергетики, развитие энергосберегающих технологий, энергоэффективность, а также обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках евроинтеграционных процессов.

Владимир Кистион также отметил, что проект стратегии доступен для ознакомления и находится в открытом доступе на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, и призвал всех принять участие в его обсуждении и совершенствовании.

"К обсуждению стратегии должны быть привлечены все: правительство, депутаты, эксперты, международное сообщество. И только совместными усилиями мы сможем сделать качественный стратегический документ, от которого в дальнейшем зависит успех нашего государства", - подытожил вице-премьер-министр.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.

