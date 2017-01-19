Правительство Украины упорядочило механизм предоставления господдержки на создание и распространение национальных фильмов

19.01.2017, 10:53

С целью приведения государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в соответствие с нормами Закона Украины "О внесении изменения в статью 15-1 Закона Украины "О кинематографии" Правительство на своем заседании 18 января внесло изменения в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов.

Принятие соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, разработанного Министерством культуры Украины, предоставит возможность при оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов определять год производства и/или первого обнародования (демонстрации) фильма.

Инф. Министерства культуры Украины.

