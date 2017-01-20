Зубко: Создание Фонда энергоэффективности дает шанс Украине получить энергонезависимость

20.01.2017, 15:44

Создание Фонда энергоэффективности дает шанс впервые стать энергонезависимым государством. Это тот инструмент, который даст возможность системно подойти к термомодернизации всей Украины. Об этом заявил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на ТК "ZIK" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Фонд энергоэффективности будет оказывать не только финансовую поддержку, но и технические решения для массового внедрения. Финансирование Фонда обеспечат как государство, так и средства Евросоюза и Правительства Германии, от которых имеем согласования софинансирования", - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр отметил, что на ближайшей пленарной неделе в феврале проект закона о Фонде энергоэффективности будет рассмотрен народными депутатами. "Законопроект был полностью согласован и поддержан Комитетом ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Надеюсь, что на ближайшей пленарной неделе, на дне энергоэффективности в ВРУ, мы сможем его рассмотреть", - подчеркнул он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.