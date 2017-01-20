Лукашенко распорядился искать замену поставкам нефти из России

20.01.2017, 16:05

Сокращение Москвой поставок нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко сегодня, 20 января.

Лукашенко отметил, что вопросы о замене российской нефти обсуждались еще в конце 2016 года, указав, что альтернативные варианты не просто прорабатывались - некоторые из них уже испробованы: "Мы испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически".

Глава белорусского государства попросил доложить ему, как обстоят дела в этой области, как идут переговоры с Россией, чтобы определиться, как действовать дальше, а также по нефтедобыче в Беларуси.

Цена на российский экспортный газ оспаривалась Минском и Москвой в 2016 году и так и не была согласована. Кроме того, Беларусь подняла цены на транзит российской нефти в ЕС, а в ответ Россия решила ограничить поставки нефти белорусским партнерам. Об этом сообщает Deutsche Welle.