В Брюсселе проходит фестиваль украинского кино

21.01.2017, 14:10

Трехдневный фестиваль начался в пятницу вечером показом "иконы" украинского кино, фильма "Земля" Александра Довженко.

Немой фильм восстановлен с украинскими и английскими субтитрами демонстрировался в сопровождении живой музыки от этно-хаос группы "ДахаБраха".

Один из организаторов фестиваля, руководитель компании "Артхаус Трафик" Деннис Иванов пояснил, что идея проводить в Брюсселе фестиваль украинского кино "лежала на поверхности". "Брюссель является столицей Европейского Союза и офисом многих международных организаций. С другой стороны, украинское кино сейчас на подъеме, и появляется все больше фильмов, которыми есть желание поделиться. Эти фильмы так или иначе отражают ту реальность, в которой мы живем в Украине. Поэтому и появилась идея учредить такой фестиваль, на котором можно было бы демонстрировать новые украинские фильмы, общаться с публикой, показывать музыку, архивные вещи", - говорит Иванов.

По его словам, эта идея была поддержана в Бозаре. Соорганизатор напомнил, что в прошлом году здесь состоялся проект, на котором были представлены несколько украинских фильмов, в том числе режиссера Олега Сенцова, который и по сей день находится в российской тюрьме.

"Нынешний фестиваль имеет название "Границы". В программе, в основном, документальные фильмы, в которых изучаются физические и ментальные границы. У нас не было задачи сделать пропагандистский фестиваль - мы не рассматриваем кино как пропаганду, а как средство честного разговора с публикой", - подчеркнул Иванов. Об этом сообщает УНИАН.