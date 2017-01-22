Тине Кароль присвоили звание Народной артистки Украины

22.01.2017, 12:45
Певице Тине Кароль присвоили почетное звание Народной артистки Украины. Об этом сообщается на официальной странице певицы в Facebook.
Награду артистке вручил Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает ForUm.
Певице Тине Кароль присвоили почетное звание Народной артистки Украины. Об этом сообщается на официальной странице певицы в Facebook.
Награду артистке вручил Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает ForUm.
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