Тине Кароль присвоили звание Народной артистки Украины

22.01.2017, 12:45

Певице Тине Кароль присвоили почетное звание Народной артистки Украины. Об этом сообщается на официальной странице певицы в Facebook.

Награду артистке вручил Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает ForUm.

Читайте также

Читайте также

 
 
 