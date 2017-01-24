В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар"

24.01.2017, 16:21

В Лос-Анджелесе проходит церемония объявления номинантов на американскую кинопремию "Оскар". Лидером по числу номинаций - 14 - стал романтический мюзикл "Ла-ла лэнд" Демиена Шазелла.

На втором месте по числу номинаций - по восемь - фантастический фильм "Прибытие" Дени Вильнева и драма "Лунный свет" Барри Дженкинса.

В числе других картин, претендующих на "Оскар" в номинации "лучший фильм" - "Лев" Гарта Дэвиса, "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "Ограды" Дензела Вашингтона, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Любой ценой" Дэвида Маккензи и "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи.

На "Оскар" в номинации "лучшая мужская роль" претендуют Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").

За награду в номинации "лучшая женская роль" будут бороться Изабель Юппер ("Она"), Натали Портман ("Джеки"), Рут Негга ("Любить"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Имена обладателей "Оскара" станут известны 26 февраля. 89-я церемония вручения премий пройдет в театре Dolby ("Долби") в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран. Об этом сообщает ВВС.