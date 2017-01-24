В Финляндии Марина Порошенко открыла вернисаж украинского художника Юрия Химича

24.01.2017, 16:45

В рамках официального визита Президента Украины в Финляндскую Республику жена главы государства Марина Порошенко приняла участие в открытии выставки известного украинского художника Юрия Химича и посетила начальную школу Kallio с инклюзивным форме обучения.

Проект "ТОPOS Юрия Химича. Финляндия" - это история туристической поездки украинского мастера архитектурного пейзажа ХХ века в Скандинавию в 1969 году, где было создано большую серию гуашей на бумаге.



Выставка включает более 40 видов Финляндии, задокументированы воспоминания сына художника Михаила Химича о путешествие отца и его дружбе с финским предпринимателем господином Онни Нииникоски, который пригласил украинца в гости. Все, что Химич нарисовал в Финляндии, советская власть запретила дарить или продавать - это все было "государственным имуществом". Поэтому все это время работы "финской" серии хранились в семейной коллекции и в нескольких частных.



По словам Марины Порошенко, презентация видов, на которых изображены города Хельсинки, Порво, Турку и другие, происходила в Киеве в конце 2016 года. "И очень важно, что сегодня этот проект открыт для финского зрителя, ведь это творчество Юрия Химича Скандинавия ждала почти полвека", - сказала она. Супруга Президента также подчеркнула, что этот проект является ярким подтверждением прочных культурных связей Украины и Финляндии.



Вернисаж проходит по инициативе куратора проекта "TOPOS Юрия Химича" Татьяны Калиты и при поддержке Посольства Украины в Финляндии, сообщества украинцев в ​​Финляндии. Этот проект посвящен 90-летию со дня рождения живописца, двадцать пятый годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Финляндией, а также столетию независимости Финляндии.



В ходе визита в начальную школу Kallio жена Президента Украины вместе с супругой Президента Финляндии госпожой Енни Хаукио ознакомились с условиями обучения детей с особыми образовательными потребностями. В частности, в школе учатся дети с аутизмом и нарушениями речи, которые получают образование по индивидуальному плану развития.



На сегодня в этом детском учреждении обучается более 380 детей, в том числе и дети с инвалидностью. Среди главных учебных задач школы - научить толерантности и принятию разнообразия.

Инф. официального сайта Президента Украины.