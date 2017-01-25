Правительство Украины утвердило Порядок использования государственных средств на "Евровидение"

25.01.2017, 15:24

Правительство утвердило своим постановлением Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Госкомтелерадио. Получателем бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение песенного конкурса "Евровидение - 2017", является публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Порядком предусмотрено направить средства на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно- сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда.

Не допускается использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса "Евровидение - 2017".

ПАО "НОТУ" согласно Порядку должен предоставлять ежеквартально до 20 числа следующего месяца в Госкомтелерадио информацию об использовании этих средств.

Инф. Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.