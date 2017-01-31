Встреча трехсторонней группы по Донбассу пройдет в Минске 1 февраля

31.01.2017, 16:08

Завтра, 1 февраля, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

На вопрос, будет ли ситуация в Авдеевке основной темой встречи, Олифер отвечать не стала.

Вчера Президент Петр Порошенко поручил провести экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за эскалации в Авдеевке.

29 января ситуация вблизи Авдеевки резко усугубилась. Около 05:00 утра оккупанты начали массированные обстрелы украинских позиций. В результате боев за Авдеевку 29 января, которые по данным штаба, продолжались непрерывно в течение 19 часов, пятеро украинских военных погибли, еще 14 получили ранения и травмы.

30 января, вследствие продолжающихся боев вблизи Авдеевки, трое украинских военных погибли, еще 20 пострадали. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.