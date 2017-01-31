Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке

31.01.2017, 17:00

Президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе промзоны в городе Авдеевка Донецкой области. (укр.)

Президент повідомив, що доручив заступнику глави Адміністрації Президента України Костянтину Єлісеєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН. "Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів", - зазначив глава держави.

"Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як поводять себе російські бойовики - на сьогоднішній день, вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані "Гради", масові обстріли з крупнокаліберної артилерії - якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності?", - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також наголосив, що у зв'язку з розгортанням бойових дій задіяв всі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню. Українська сторона звернулась до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того, дано завдання сьогодні організувати переговори у складі Тристоронньої контактної групи. Поінформовані про загострення ситуації партнери у Сполучних Штатах Америки, Європейському Союзі, НАТО.

Під час наради було розглянуто три ключових питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій; гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення; питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та проти цивільного населення.

Президент поінформував учасників наради про результати свого візиту до Німеччини та наголосив на повній підтримці України з боку Європейського Союзу.

"Після того, як Голова обласної державної адміністрації, міністр внутрішніх справ і начальник Генерального штабу повідомили мені про ситуацію в Авдіївці, я, проаналізувавши усі обставини, прийняв рішення перервати візит для того, щоб особисто скоординувати план наших дій", - сказав Президент на початку засідання.

"Я хотів би в перш за все заспокоїти", - сказав Петро Порошенко. Він особливо підкреслив мужність та професіоналізм українських військових, які дали гідну відсіч ворогу: "Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе". Але при цьому Президент наголосив, що українські військові не відповідають вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої.

Президент наголосив, що в розпорядженні української влади є чіткі докази злочинів російських бойовиків.

Глава держави підкреслив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки: "Вночі я отримав доповідь керівника урядової надзвичайно комісії, вночі ми координували діяльність через голову обласної державної адміністрації Павла Жебрівського".

Президент зазначив для забезпечення початку відновлювальних робіт потрібно забезпечити стале припинення вогню. Всього в Авдіївку подавалась електроенергія по чотирьом лініям електропередачі, дві з них були пошкоджені раніше, а впродовж останніх бойових дій - дві лінії, що залишились, були пошкоджені.

"Ми сьогодні проводимо весь комплекс зусиль для того, щоб відновити енергопостачання, ремонтні бригади за доповіддю голови ОДА готові, і як тільки буде можливість, після припинення вогню, вони виїдуть для проведення робіт з відновлення енергопостачання", - підкреслив він.

За словами Петро Порошенка, вжити всі заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків.

"На моє доручення військові розгорнули все - починаючи від зимових наметів, закінчуючи військово-польовими кухнями. Уряд забезпечив генераторами", - сказав Президент та додав, що створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

Президент також доручив Міністру оборони України та Начальнику Генерального штабу підготувати матеріали та передати на нагородження імена українських військовослужбовців, які відзначилися під час бойових дій. Особливо Президент підкреслив необхідність відзначення державними нагородами тих, хто героїчно віддав своє життя захищаючи мир та спокій українських громадян.

Инф. официального сайта Президента Украины.