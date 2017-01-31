Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд призывал к перемирию на Донбассе

31.01.2017, 16:42

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал все стороны конфликта на Донбассе незамедлительно прекратить военные действия и соблюдать прекращение огня в том виде, в котором он определен в Минских соглашениях.

В заявлении Ягланда говорится, что генеральный секретарь Совета Европы "глубоко обеспокоен поступающими с Донбасса новостями и сообщениями о тяжелых боях, которые привели к гибели людей и повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации, сказавшейся на многих гражданских лицах, включая детей". Особую обеспокоенность, по словам Ягланда, вызывает "гуманитарная ситуация в городах Донбасса, и в первую очередь, в Авдеевке". Об этом сообщает "Радио Свобода".