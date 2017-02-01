Правительство решило отсрочить начало реализации постановления "О государственном регулировании цен на лекарственные средства"

01.02.2017, 15:57

Абсолютным приоритетом для правительства и Министерства здравоохранения является сохранение здоровья украинцев и повышение качества их жизни.

Нашей задачей является обеспечить украинцев качественными лекарствами по честным ценам. Именно поэтому мы начали работу над программой "Доступные лекарства", которая предусматривает государственное регулирование цен и возмещение стоимости лекарств. Приоритетными направлениями являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальная астма.

Первым шагом программы "Доступные лекарства" является введение государственного регулирования цен на лекарства. Для обеспечения доступности лекарств в Украине Минздрав устанавливает максимальную референтную цену производителя лекарственного средства по 21 действующему веществу. Этот шаг позволяет снизить стоимость лекарств и привести их к уровню цен Польши, Венгрии, Словакии, Чехии, Латвии (именно эти страны были определены как референтные для Украины).

Подготовительная работа по введению ценового регулирования проводилась в тесной консультации с производителями и операторами рынка лекарственных средств. Некоторые производители согласились на снижение цен и уже начали эту практику.

Однако накануне введения референтных цен на лекарства часть представителей фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность, что для надлежащего выполнения указанного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.

Правительство Украины понимает важность обеспечения непрерывности лечения хронических болезней и стабильности на рынке лекарств. С этой целью Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 г. N 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" и отсрочить начало его реализации до 1 апреля 2017 года. Таким образом, реферирование цен вступит в действие одновременно с программой возмещения стоимости лекарственных средств, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 г. N 863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств". Одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них.

Согласно протокольному поручению Кабинета Министров Украины от 01.02.2017 года Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития и торговли пересмотрят Порядок расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен с целью приведения таких цен к экономически обоснованным и подадут предложения в Кабинет Министров Украины.

Инф. Министерства здравоохранения Украины.