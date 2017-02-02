В Украине начался процесс постепенного снижения цен на лекарства

02.02.2017, 15:08

Начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, который продлится до апреля 2017 года, когда стартует программа возмещения стоимости лекарств.

Согласно решениям Кабинета Министров, направленным на повышение доступности лекарств для граждан, с февраля 2017 года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую и розничную торговлю лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, снизили цены на лекарства в среднем на 15-30%.



Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте. Таким образом, цены на лекарства в Украине будут постепенно приведены к уровню цен на лекарства в странах-соседях (референтных странах).

Учитывая значительный объем остатков лекарств в аптечных сетях, Правительство приняло решение о продлении срока продажи остатков лекарств по старым ценам до 1 апреля 2017 года. Новые партии лекарственных препаратов, которые поступят в аптеки с 1 февраля, будут продаваться по новым сниженным ценам.

Постепенное снижение цен на лекарства позволит обеспечить комфортный переход к государственному регулированию цен на лекарства и внедрению программы возмещения их стоимости, избежать дефицита лекарств и неудобств для граждан.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.