Кремль: Тракт в Петербурге во время визита в город Путина заставляет задуматься

04.04.2017, 14:16

То, что теракт в Санкт-Петербурге произошел во время визита в город Президента России Владимира Путина, должно быть проанализировано спецслужбами, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, заставляет задуматься и обращает на себя внимание. Это предмет для анализа специальными службами", - сказал Песков.

"Любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства", - добавил пресс-секретарь.

Вскоре после взрыва экс-депутат Госдумы и офицер ФСБ в запасе Геннадий Гудков уже связывал теракт с присутствием в городе Владимира Путина.

"Приезд Президента и политического бомонда - это бешеные меры безопасности. ФСО приезжает заранее - недели за две, ФСБ на ушах, полиция на ушах. И (устраивать теракт в таких условиях) это значит взять на себя такие риски! - заявил Гудков. - Все это говорит о том, что это очень дерзкий теракт, нарочитый вызов системе, перчатка, брошенная нагло в лицо с большой силой".

3 апреля днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство - по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, еще почти 50 пострадавших находятся в больнице.

Президент России Владимир Путин в момент взрыва находился в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне на медиа-форуме Общероссийского народного фронта. Затем он там же проводил встречу с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ВВС.