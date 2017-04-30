Аваков: Интерпол отказал России в международном розыске Яценюка

30.04.2017, 13:08

Интерпол отказал государству-агрессору России в удовлетворении ходатайства о международном розыске с целью ареста и экстрадиции экс-премьер-министра Арсения Яценюка по сфабрикованному обвинению в участии в Чеченской войне якобы на стороне боевиков. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что ранее направил в штаб-квартиру Международной организации уголовной полиции письмо о том, что изложенная в ходатайстве Москвы информация "не является достоверной".

"Интерпол как адекватная и солидная международная правовая организация согласно своему протоколу принял во внимание мое обращение и отказал в нелепом ходатайстве РФ", - сообщил Аваков.

Министр также назвал ходатайство Москвы об аресте экс-премьера "полным абсурдом" и "попыткой политически мотивированного преследования".

Кроме того, глава МВД напомнил, что российское следствие главным "доказательством вины" Яценюка называет якобы свидетельские показания украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, незаконно арестованных и удерживаемых на территории государства-агрессора с 2014 года. Аваков выразил уверенность, что "сочиненный фантазерами из Следственного комитета информационный повод" напомнит международной общественности о факте незаконного ареста и применения пыток к гражданам Украины в российской тюрьме.

27 марта 2017 года суд российского города Ессентуки принял решение о "заочном аресте" Яценюка. Экс-премьеру предъявлены обвинения якобы в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, также ему вменяют ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.

На основании данного судебного ордера РФ направила запрос в Интерпол об объявлении Яценюка в международный розыск. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.