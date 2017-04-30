В Петербурге во время антипутинской акции "Надоел" задержали десятки активистов

30.04.2017, 12:34

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников несогласованной акции "Надоел", организованного движением "Открытая Россия".

Об этом сообщает телеканал "Дождь". Всего были задержаны около 40 человек. По информации "Открытой России", полиция задержала около 30 человек. Первоначально сообщалось о 15 задержанных. Акция "Надоел" в Петербурге проходила у станции метро "Горьковская".

Сколько всего человек принимали участие в акции, пока неизвестно. В "Открытой России" сообщили, что готовят списки задержанных.

Аналогичные акции проходят в десятках городов России, однако не везде они согласованы с местными властями, в частности, в Москве и Петербурге. В Москве желающих передать письма в приемную президента России полиция попросила пройти к приемной президента России. Об этом сообщает УНИАН.