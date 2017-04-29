СБУ: В Днепре возможны провокации на майские праздники

29.04.2017, 12:49

В Днепре на майские праздники могут быть провокации. Об этом заявили члены общественного совета при управлении Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

В общественном совете отметили, что имеют информацию о "потенциальных мятежниках", которые будут действовать 8 и 9 мая.

"Владеем информацией о потенциальных мятежниках и пропагандистах, которые, вероятно, будут распространять антиукраинские настроения 8 и 9 мая", - сказал председатель общественного совета Олег Мороз.

Как сообщила член совета при УСБУ в Днепропетровской области Вероника Комиссар, в майские дни в Днепре могут состояться "сомнительные мероприятия", инициированные организацией, которая называет себя "Союзом коммунистов (большевиков)". В социальных сетях распространено анонс собрания, запланированного этой организацией на 1 мая.

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекла деятельность российского конвертационного центра с общим оборотом в течение последнего полугода в размере 750 млн грн. Об этом сообщает УНИАН.