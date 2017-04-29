МИД: ЮНЕСКО продолжит работу в оккупированном Крыму

29.04.2017, 13:05

В оккупированном Крыму продолжит мониторинг ситуации специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам программ и внешних отношений 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По словам замглавы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергея Ревы, учитывая ухудшение ситуации в АР Крым и городе Севастополь в сферах компетенции ЮНЕСКО, непосредственный мониторинг гуманитарного положения на полуострове - это "требование времени".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.