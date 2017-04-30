На Софийской площади в Киеве сегодня откроют фан-зону "Евровидения-2017"

30.04.2017, 12:51

Сегодня, 30 апреля, в 18:00 в Киеве состоится торжественное открытие первой и главной фан-зоны международного песенного конкурса "Евровидение-2017" на Софийской площади.

Вход свободный. Фан-зона будет работать до 14 мая.

Об этом стало известно из сообщений на странице Folk Ukraine в сети Facebook.

Отмечается, что 30 апреля фан-зону на Софии откроет телеведущий Сергей Притула, а развлекать гостей будут группа С.К.А.И., певицы ALLOISE, Светлана Тарабарова, ALYOSHA, Анастасиия Прудиус (Anastasia Prudius).

Фан-зона будет работать с 10:00 до 22:00 часов и подарит посетителям 11 концертов украинских исполнителей, хед-лайнеров и артистов национальных отборочных туров на Евровидение 2017.

Официальная церемония открытия песенного конкурса Евровидение- 2017 состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (Парковая дорога, 16-А). Красную дорожку Евровидения разместят в этот же день на площади Конституции и аллее возле Мариинского дворца (от ул. Михаила Грушевского до смотровой площадки).

Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая 2017 года. Финал - 13 мая. Об этом сообщает КиевВласть.com.ua.