Осужденный крымчанин по делу "Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку

04.04.2017, 14:25

Житель аннексированного Россией Севастополя Руслан Зейтуллаев, осужденный на семь лет по делу об участии в мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку.

Активистка Яна Гончарова написала у себя в Twitter, что это произошло на заседании Северо-Кавказского окружного суда, который с февраля повторно рассматривает дело Зейтуллаева. Ранее адвокат подсудимого заявил, что, несмотря на плохое состояние здоровья, его подзащитный не получает в СИЗО медицинской помощи и лекарств.

В сентябре минувшего года российский суд приговорил четверых крымских татар, включая Руслана Зейтуллаева, к тюремному заключению сроком от пяти до семи лет по делу "Хизб ут-Тахрир". Жителей полуострова признали виновными в публичных призывах к терроризму. Центр "Мемориал" признал осужденных крымчан политзаключенным.

"Хизб ут-Тахрир" признана в России террористической организацией. По мнению ряда правозащитников, это решение является безосновательным. Об этом сообщает "Радио Свобода".