Гройсман провел встречу с руководством Skoda Auto

04.04.2017, 15:42

Украина заинтересована в развитии автомобилестроения на своей территории, в построении новых производственных мощностей и готова максимально способствовать привлечению инвестиций в эту отрасль, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с главой правления автомобильного гиганта Skoda Auto Бернхардом Майером.

Встреча состоялась по приглашению украинской стороны. Компания Skoda Auto в сотрудничестве со своим локальным партнером компанией "Еврокар" производит широкую линейку автомобилей своего бренда с 2002 года. Сейчас руководство Skoda Auto рассматривает Украину как одну из площадок для развертывания необходимых производственных мощностей.

"Украина заинтересована в том, чтобы поддерживать наше сотрудничество. Skoda давно работает в Украине, и не буду скрывать то, что мы заинтересованы, чтобы ваша компания налаживала производство в Украине. Мы готовы стать надежной опорой для реализации такого проекта, - сказал Владимир Гройсман. - Я понимаю, что у компании есть глобальный выбор, где размещать производство, но если вы выберете Украину, то это будет правильный выбор. Я готов "под ключ" сопровождать все необходимые меры, чтобы вы почувствовали все условия для запуска производства".

Глава правительства напомнил, что развитие производственного потенциала страны является одним из ключевых приоритетов работы Кабинета Министров. И именно на это нацелены правительственные решения, работа местной власти и работа Офиса сопровождения инвестиций, который работает в Украине с прошлого года.

"Мы увидели необходимые вещи, которые надо сделать, чтобы запустить ваш проект в Украине, - сказал Владимир Гройсман, обращаясь к Бернхарду Майеру. - Эти вещи реальны, и мы готовы выписать План действий, который необходимо сделать и который может быть поддержан как правительственными решениями, так и решениями местных властей. Понятно, что риски работы в Украине есть. Но они есть в любом уголке мира. И сегодня я не вижу никаких объективных угроз для развития производства в Украине и никаких угроз для инвестиций. Я беру на себя обязательства выполнить все необходимые вещи для полноценной реализации проекта. Мне не нужен очередной потенциальный инвестиционный проект, мне нужен успешный инвестиционный проект".

Владимир Гройсман заверил, что вполне реально полное содействие в вопросе обустройства территории производства, введение определенных преференций в сфере местных налогов, в выборе формы организации производства и даже обучении специалистов. "Хочу также сообщить, что вчера мы запустили Единый реестр возмещения НДС, поэтому с этим больше не должно быть проблем", - сообщил глава правительства и отметил, что правительство готово сформировать специальную рабочую группу, которая будет заниматься проектом.

Со своей стороны глава правления Skoda Auto подчеркнул, что очень уважает заинтересованность высшего руководства государства в реализации производственного проекта. "Я очень благодарен за поддержку. Думаю, что в ближайшие три месяца мы обсудим все детали и альтернативы с целью разработки положительного бизнес-кейса и принятия правильного решения", - подчеркнул Бернхард Майер.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.