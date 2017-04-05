В Киеве водители маршруток, которые блокируют обладминистрацию, подрались с полицейскими

05.04.2017, 12:17

Сегодня, 5 апреля, утром десятки маршрутных такси заблокировали территорию около здания Киевской облгосадминистрации на площади Леси Украинки. Водители требуют от властей не снижать плату за проезд.

Несколько десятков маршруток находятся перед забором возле Киевской ОГА.

Протестующие водители принесли покрышки и разложили на ступеньках у входа в здание обладминистрации. По их словам акция будет бессрочной.

Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась потасовка. Об этом сообщает УНИАН.