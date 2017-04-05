05.04.2017, 12:21

Подготовка к проведению "Евровидения-2017" идет в плановом режиме. По состоянию на сегодняшний день на все 9 событий песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в Киеве, продано 26919 билетов на общую сумму 36 млн. 232 тыс. грн., что составляет 80% от ожидаемых поступлений. Такие данные озвучил член оргкомитета "Евровидение-2017", заместитель генерального директора ПАО "НОТУ" Павел Грицак на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине песенного конкурса под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"По состоянию на сегодняшний день продано билетов в общем количестве 26919 билетов на все 9 событий конкурса на общую сумму 36 млн. 233 тыс. грн. В общем утвержденном плане сметы расходов и доходов отмечено 44 млн. грн. доходов от продажи билетов, то есть 36 млн. - это около 80%, уже есть наполнение", - отметил Павел Грицак, комментируя ситуацию относительно продажи билетов.

"По состоянию на сегодняшний день предварительная продажа и броня, согласно нашим обязательствам перед Европейским вещательным союзом, международными партнерами, органами государственной власти, составляет 6650 билетов", - добавил он.

Общее количество билетов, доступных в продаже - около 8 тыс. 770 билетов. 10 апреля будет начата следующая волна продажи билетов, в том числе на полуфиналы и финал конкурса, отметил член оргкомитета "Евровидение-2017".

Состояние подготовки к конкурсу проходит в штатном режиме, отметил он и поблагодарил правительство за практическую поддержку.

Комментируя состояние подготовки к проведению конкурса, вице-премьер- министр Украины Вячеслав Кириленко и и. о. председателя правления ПАО "НОТУ" Анна Бычок подчеркнули, что предусмотренные мероприятия выполняются в плановом порядке.

"Идет напряженная работа. Особых проблем не имеем, работаем стабильно, есть стабильное финансирование", - отметила и. о. председателя правления ПАО "НОТУ", отметив, что получено из Государственного бюджета 355,7 млн. грн. и 165 млн. грн. - из местного, Киевской государственной администрации. Более 100 млн. грн. из государственного бюджета перечислено в качестве предварительной оплаты исполнителям услуг, чтобы обеспечить выполнение запланированных мероприятий.

Проведено более 90 тендерных переговорных процедур, заключено около 87 контрактов, проинформировала Анна Бычок.

В свою очередь Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что 24 марта из местного бюджета было перечислено последние средства на проведение конкурса. На сегодняшний день 200 млн грн перечислено на счет ПАО "НОТУ".

"Проблем нет, все идет по тому плану, который был разработан. Дважды в неделю проходят совещания с выездом на место локации", - подчеркнул Киевский городской голова.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ