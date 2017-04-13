В Каннах объявили программу конкурс: за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов

13.04.2017, 16:44

На Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая пройдет 70-й кинофестиваль. В основную программу Каннского кинофестиваля попали фильмы российских, украинских и немецких кинорежиссеров. Список участников был объявлен сегодня, 13 апреля, на сайте кинофестиваля.

В конкурс также вошла работа украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". В Каннах состоится мировая премьера фильма, сценарий к которому был написан по мотивам рассказа Федора Достоевского. "Кроткую" сняла компания Slot Machine (Франция), съемки картины проходили в Латвии.

"Это фантастическая история, которую я от начала до конца придумал. Стимулировал мою фантазию фантастический рассказ Ф. М. Достоевского, который так и называется "Кроткая", и который сам Достоевский назвал "фантастическим". Это история жертвы и палача, рассказанная палачом" - рассказывал украинский режиссер.

Сергей Лозница не впервые попадает в основную программу каннского кинофестиваля. В 2010 году за главный приз "Золотую пальмовую ветвь" соревновался его фильм "Счастье мое", в 2012 году - фильм "В тумане", который получил награду кинокритиков. Немалый ажиотаж на Каннском фестивале вызвал его фильм "Майдан" в 2014 году. Об этом сообщает ВВС Украина.

От Германии киноработу "Из ниоткуда" представит режиссер турецкого происхождения Фатих Акин.

На суд жюри свой фильм "Нелюбовь" представит режиссер Андрей Звягинцев. Продюсер фильма Александр Родянский рассказал, что в фильме режиссер исследует состояние современного общества, рассказывая о семье, переживающей развод и исчезновение 12-летнего сына. Фильм снят без госфинансирования и является совместным проектом России, Франции, Бельгии и Германии. Фильмы Звягинцева уже получали награды в Каннах. Так, в 2007 году фильм "Изгнание" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" за лучшую мужскую роль. В 2014 году фильм "Левиафан" получил в Каннах приз за лучший сценарий.

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 18 фильмов. Жюри конкурса возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. Об этом сообщает Deutsche Welle.