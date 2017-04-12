Нищук прокомментировал скандальные заявления Дорна

12.04.2017, 14:51

Министр культуры Евгений Нищук считает недопустимыми слова украинского певца Ивана Дорна, когда он назвал агрессию России против Украины "ссорой". Об этом он заявил в интервью журналистам.

"Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная личная позиция, в том смысле - помогает он или не помогает (воинам АТО), но говорить о "ссоре" и так, как будто здесь у нас ничего не происходит, - это недостойно",- заявил Нищук.

При этом он отметил, что Минкульт может только декларативно реагировать на заявления Дорна.

"Он не состоит в каком-то государственном учреждении или учреждении культуры, где мы имеем возможность как-то на него повлиять... Юридически мы никак не можем на него влиять", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что развязанную Россией войну против Украины Дорн назвал "ссорой двух собратьев", украинцев - "младшими братьями", а также рассказал о том, почему на концерте Новая волна в 2014 году надел футболку с трезубцем. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.