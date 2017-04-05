05.04.2017, 13:51

Во время отчета с трибуны в Верховной Раде Украины глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак рассказала, за что начислила себе премии. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Во время выступления у председателя НАПК нардепы активно интересовались, за что Корчак насчитала себе тысячные премии.

"В отношении премий, никаких незаконных действий с моей стороны не было. Этот вопрос уже решен по результатам обращений НАБУ к Кабмину", - ответила глава НАПК, не уточнив сумму и за что начислила премии.

После этого в зале начался гул и крики "Позор", а нардепы обступили Корчак возле трибуны.

"Это была разовая премия, 200 тыс. грн... в этом месяце 87 тысяч", - говорила Корчак, которую постоянно перебивали нардепы с криками "почему? и за что?".

"Не поджигайте общество, моя заработная плата не выше антикоррупционных органов и именно в законе написано, что этот орган должен быть независимым", - отметила глава НАПК.

На вопрос о премии Корчак уклонялась, после того Парубий попросил предоставить четкий ответ на прямой вопрос нардепов.

"Премии начислялись в августе, октябре и ноябре - все. 200 тыс. грн была премия, премию получали за работу. За какую работу? За свою работу, не позорьтесь, вот результат этой работы (показывает на отчет НАПК): запущен механизм финансирования политических партий, е-декларирование, постоянная работа с выявлением предотвращения коррупции...", - отметила Корчак под гул и крики депутатов. Об этом сообщает Эсспресо TV.